Schrattenberg: Wie jetzt bekannt wurde, brachen in der Vorwoche bislang unbekannte Täter einen in einer Schrattenberger Nebengasse abgestellten PKW auf. Das Fahrzeug war wie immer vor dem Haus des Besitzers ordnungsgemäß abgestellt.

Der oder die Täter schlugen in der Nachtzeit die Seitenscheibe des silberfarbenen Jägerautos brutal ein und stahlen daraus einen Feldstecher, ein Jagdmesser und einige technische Gerätschaften.

Über die Gesamtschadenssumme und einen etwaigen Versicherungsschutz konnte der Geschädigte vorerst keine Angaben machen.

Die Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Poysdorf führen die Ermittlungen.