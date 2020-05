Insgesamt 2.702 bestätigte positive Fälle, 2.433 gelten in Niederösterreich als genesen

BEZIRK MISTELBACH. In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen mit Stand heute, Dienstag, 8 Uhr, im Vergleich zum Vortag um 15 auf 2.702 (Quelle: NÖ Sanitätsstab) erhöht. Davon gelten nach Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes 2.433 Personen (das sind 15 mehr als am Vortag) als genesen. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit COVID-19-Erkrankungen in Niederösterreich beträgt weiterhin 95 Personen. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen in Niederösterreich beläuft sich auf 42.771.



In den letzten 14 Tagen haben sich im Bezirk Mistelbach acht Personen offiziell mit dem Virus angesteckt. Mit einer weiteren positiven Testung seit gestern wurden insgesamt seit Ausbruch der Krise 136 Personen im Bezirk als Virusträger erkannt.

Bei Auftreten von Symptomen ist die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hält der Landessanitätsstab einmal mehr fest. Die Kriterien, wer vom Amtsarzt auf das Coronavirus untersucht wird, werden vom Gesundheitsministerium festgelegt. Die Entscheidung, wer auf das Coronavirus getestet wird, trifft immer der Amtsarzt, nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der telefonischen Gesundheitshotline 1450.

Für allgemeine Anfragen zum Thema Coronavirus steht die Hotline der AGES (0800 555 621) zur Verfügung. Umfassende Informationen sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at/Coronavirus zu finden.