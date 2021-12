Schleinbach. Kinder entwickeln schon früh ihre ersten spezifischen Interessen und ihr Wissensdrang kennt kein Ende. Ist die Kleinkindphase vorbei, löchern die Kids die Erwachsenen mit Fragen über Fragen und die Nesthäkchen möchten alles ganz genau wissen. Die Bücherei Lesetreffpunkt Schleinbach beweist diesbezüglich wieder einmal ihr Herz für Kinder. Eine Fülle an Bilderbüchern, Ausmalbüchern, Büchern für Erstleser, Büchern gereiht nach Lesealter, englischsprachigen Büchern und Hörbüchern sowie Unterhaltungs- und Lernspielen zur Förderung der Konzentrationsfähigkeit stehen bereit. Auch die vielgeliebten neuen Tonies, CDs und DVDs warten auf ihre Ausleihe. All dies macht den Kindern nicht nur Freude, sondern fördert auch die geistige und soziale Entwicklung.

Anlässlich des 6-jährigen Bestehens des Lesetreffpunkt Schleinbach möchten die Betreiber die Eltern der Kleinen auch finanziell entlasten und bieten für das gesamte Jahr 2022 eine Gratisausleihe für noch nicht schulpflichtige Kinder an. Das liebevoll ausgesuchte, große Sortiment bietet für jedes Interesse das Richtige.