Nach dem Terroranschlag durch einen 20-Jährigen Anhänger des IS in Wien sind bislang vier Menschen gestorben. Die Behörden wollen nachwievor nicht ausschließen, dass noch weitere Attentäter auf der Flucht sind. Rotes Kreuz, Polizei und Bundesheer aus Niederösterreich ist in Wien im Einsatz. NIEDERÖSTERREICH/WIEN. Zehn Rettungswägen und mehrere Notarztautos hat das Rote Kreuz Niederösterreich noch in der Nacht nach Wien geschickt. Von den rund 1.000 Polizisten, die in Wien seit den gestrigen...