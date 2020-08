DRASENHOFEN. Vier engagierte Firmen spendierten dem Roten Kreuz in Drasenhofen einen neuen First Responder Rucksack.

Die Firmen Wolf GmbH, Fuhrmann Fahrzeuge Ges.m.b.H., Fa. Filovic Almir e.U. Bauunternehmen und Ewald Raupold KFZ-Meisterbetrieb GmbH fanden sich spontan bereit die Ausrüstung für unseren neuen First Responder, Thomas Eisinger, zu finanzieren.