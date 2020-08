MISTELBACH. In den Räumlichkeiten von „Anni's Frisurenstudio“ in der Eingangshalle des LKH Mistelbach, sowie auch mobil, bietet nunmehr die selbständige Fußpflegerin Regina Sigmund ihre Fußpflegeleistungen an.

Neben der klassischen Fußpflege (Hornhaut und Hühneraugen entfernen, behandeln eingewachsener Nägel, Nägel kürzen und formen), bietet Regina Sigmund Korrekturen eingewachsener Nägel mittels Nagelspange, die Prothetik (künstlicher Nagelersatz) und Orthesen um Fehlstellungen zu korrigieren.

Termine sind nach Vereinbarung unter 0680/1567640 Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Bezirksvertreterin „Frau in der Wirtschaft“ Eva Helmer-Schneider und Bezirksstellenleiter Klaus Kaweczka wünschten Regina Sigmund seitens der Wirtschaftskammer NÖ viel Erfolg.