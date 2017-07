Ein Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Melodien.

24.07.2017, 01:38 Uhr

Erfolgsmusicals, Hits und Klassiker im Stadtsaal Mistelbach

So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch die “Die Nacht der Musicals” mit ihren Auftritten in ganz Österreich und Deutschland.In einer einzigartigen Show mit ausgefeiltem Licht- und Soundkonzept, sowie aufwändigen Kostümen und temperamentvollen, hervorragenden Tänzern wurden Highlights aus den bekanntesten Musicals eindrucksvoll und stimmungsstark von internationalen Musicalstars präsentiert.Das Erfolgsmusical “Rocky”, “Der König der Löwen”, “Tanz der Vampire“ und “Frozen” (“Die Eisprinzessin”) - das kommende Sensationsmusical 2018 am New Yorker Broadway begeisterte die Zuschauer ebenso wie “Mamma Mia”, oder “Hinterm Horizont”, das brandaktuelle Musical mit der Musik von Udo Lindenberg und “We Will Rock You“, dem Erfolgsmusical zu den Songs von Queen.Natürlich durften Klassiker wie “Das Phantom der Oper”, “Cats”, “Die Rocky Horror Show”, ”Elisabeth” und “Falco” auch nicht fehlen. Die Reise durch die Welt des Musicals mit ausgewählten Solo-, Duett- und Ensemblenummern endete mit „Ich war noch niemals in New York“.Das Publikum war von der mitreißenden Bühnenpower und dem Musikcocktail der Extraklasse so angespornt, dass es fleißig mitklatschte.