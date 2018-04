Frühjahrstreffen in Dubrovnik

23.04.2018, 09:40 Uhr

Das Hotel in Kroatien lag in der Nähe der Weltkulturstadt Dubrovnik, wo es auf engen Gassen und kleinen Plätzen viel Geschichte und Kultur zu entdecken gab. In Montenegro bewunderten wir die Städte Budvar und Kotor mit dem längsten und schönsten Fjord des Mittelsmeeres. Das türkische Haus, die Moschee und die Alte Brücke sind ein Beispiel der osmanischen Baukunst in Mostar in Bosnien-Herzegowina. Diese und noch einige andere Ausflüge machten die Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis.