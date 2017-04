Kinder, so jung kommen wir nicht mehr zusammen

27.04.2017, 09:01 Uhr

Der Kellergassenfrühling in Pillichsdorf zeigte sich von seiner jugendlichen Seite.

Wolfgang und Regina Gössinger aus Pillichsdorf brauchen sich um den Nachwuchs in ihrem Heurigen keine Sorgen machen. Der kleine Wolfgang Junior übernahm beim Kellergassenfrühling in Pillichsdorf einen eigenen Ausschanktisch und betreute die Gäste professionell. Er war bei der Auswahl der Weine behilflich, schenkte sehr gut ein und kassierte bei seinen hingerissenen Gästen. Jugendlicher Elan auch bei der Musik: ein Ensemble der Nachwuchsblasmusiker unter weiblicher Dirigentschaft sorgte für gute Stimmung und machte der Ortsmusik Pillichsdorf fröhliche Konkurrenz.

Unter die Besucher mischten sich auch internationale Gäste und diese waren vom traditionellen Ambiente der Kellegassen in Pillichsdorf begeistert. David Hope aus Großbritannien konnte nicht genug über die alte Weinpresse und ihre Funktionsweise im Keller von Rainer Zechmeister staunen. Als dann auch noch vor den Augen des Briten "rainer Wein" direkt aus dem Fass in eine Flasche gefüllt wurde, hütete er diese wie einen Schatz und ließ sie zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag von Hobby-Winzer Rainer Zechmeister signieren.