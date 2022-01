Melchior, Kaspar und Balthasar unterwegs in Gaaden und Sparbach

Das Sternsingen hat in der Pfarre Gaaden eine lange Tradition. 2022 waren acht Gruppen in Gaaden und Sparbach unterwegs, organisiert von Elfriede Gremmel und Andrea Ponleitner. Die Heiligen Drei Könige gingen am Donnerstag, 6. Jänner, dem Dreikönigstag sowie Freitag und Samstag von Haus zu Haus, angeführt von ihrem Sternträger. Es konnte auch wieder eine Erwachsenengruppe begrüßt werden. Dieses Jahr unterstützt die Dreikönigsaktion vor allem die indigenen Völker im brasilianischen Amazonasgebiet.

Archiv: Robert Rieger

Foto: Robert Rieger Photography

© Circus & Entertainment Pics by Robert Rieger

#robertrieger