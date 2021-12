"Schnell, gesund und mit gutem Gewissen", das ist das Motto von Auftischt-Gründer Eric Letourneur.

WIEN/NEUBAU. Fast jeder kann ein Lied davon singen, was es bedeutet, sich in der meist knapp bemessenen Mittagspause gesund, gut und schnell zu verköstigen. Dem schafft Neubauer Eric Letourneur, Gründer von Auftischt, Abhilfe: Seine Selbstbedienungsautomaten stehen schon an drei Firmenstandorten, um Mitarbeitern eine breite Auswahl an Köstlichkeiten zu offerieren.

Suppen und Hauptspeisen werden in 500 ml Gläser schon ab fünf Euro abgefüllt, die nach Gebrauch für die Wiederverwendung vorgesehen sind.

Doch nicht billige Instantprodukte, sondern frische Speisen enthält sein Angebot, um daraus in Minuten Gerichte zu zaubern. In umweltfreundliche Mehrweggläsern gefüllt, bietet Auftischt eine Auswahl an fast 30 Speisen wie Erdäpfelgulasch, Linseneintopf oder indisches Curry. Couscous, Polenta und Semmelknödel komplettieren das Sortiment. Sogar an zuckerfreie Fruchtdrinks hat man gedacht.

Lebensmittel retten

„Die Idee dazu entstand in den Anfangsphasen von Corona, als ich begann, einzelne Speisen vorzukochen und aufzubewahren, ohne dass diese einem baldigen Verbrauchsdatum ausgeliefert waren, alles zwischen 4 und 6 Monate haltbar“, so Letourneur. Durch die aus Omas Küche altbewährte Methode des Einweckens in Glasbehälter bleiben nicht nur Frische und Haltbarkeit erhalten, sondern man verzichtet auch gleichzeitig auf Konservierungsmittel und Zusatzstoffe.

In Kooperation mit einem Wiener Produzenten werden Lebensmittel verarbeitet, die aus ästhetischen Gründen gar nicht erst in die Supermarktregale gelangen. Der Nachhaltigkeit wegen wird kein Plastik oder Einweggeschirr verwendet, quasi Zero Waste. „Das ist mir die Umwelt wert“, sagt Letourneur. Suppen und Hauptspeisen werden in 500 ml Gläser schon ab fünf Euro abgefüllt, die nach Gebrauch für die Wiederverwendung vorgesehen sind.

An wen sich das Angebot richtet? An größere Firmen hat Letourneur gedacht, die weder über eine Betriebskantine verfügen, "noch ihren Mitarbeitern zumuten wollen, auf Fast Food zurückgreifen zu müssen."

