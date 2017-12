AT

31. Jänner 2018: KOSTENLOSER Informationsabend zum SymbiosMe-Projekts in WIEN 7

mit Klemens Robe BlitzRabe und Beate Holzleitner

Dieses Projekt umfasst einen dreimonatigen energetischen Prozess, der in 4 Treffen angeleitet und von uns begleitet wird. Dieser Prozess soll die Ursachen für bakterielle, sowie durch Pilze und Viren bedingte Ungleichgewichte im Körper auflösen und das Gleichgewicht der Kräfte im Körper und im Leben dauerhaft halten helfen. So werden für die anstehenden Themen Probleme allumfassend gelöst, Ursachen beseitigt und dauerhafte Gleichgewichte ermöglicht. Dieses Projekt eignet sich besonders gut für langfristige, austherapierte und chronische Gesundheitsprobleme.

19:00 Uhr - kostenlos!

FOKUS, WIEN 7: Neubaugasse 44/Stiege 2/Tür 12 (Eingang im Hof, 2. Stock), 1070 Wien www.bewusst-sein-im-fokus.at

BEGINN DES NEUEN PROJEKTS: 24.2.2018