BEZIRK NEUNKIRCHEN. Allmählich gibt's wieder Konzerte, an denen man sich erfreuen kann. So etwa am 12. September beim Gasthaus "Am Wasserwerk" in Kaiserbrunn. Das Konzert bei freiem Eintritt findet ab 16 Uhr und nur bei Schönwetter statt.

Hirschwang an der Rax 33

2651 Hirschwang/Rax