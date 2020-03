BEZIRK NEUNKIRCHEN. Als "Nächstenhilfe-Pfarrer" von Pottschach hat sich Pfarrer Johannes Groß über Jahre einen Namen gemacht. Nun stand dem Geistlichen der neunte Runde ins Haus.

Pfarrer Johannes Groß prägte mit seinem Verein "Nächstenhilfe" den Bezirk Neunkirchen. Sein Ziel war es, nach den Grundsätzen des Urchristentums Menschen in Not zu helfen. Dabei strapazierte Hochwürden schon das eine oder andere Mal die Nerven seiner Helfer. – Aber er half Leuten in Not. Schon seit Jahren ist Groß als Krankenseelsorger im Krankenhaus in Mistelbach aktiv und ist auch Betreuer des dortigen Pesnionistenheims. Am 15. März feiert Pfarrer Johannes Groß seinen 90. Geburtstag. Auf diesem Weg schließen sich die Bezirksblätter, die Groß Tätigkeiten stets medial begleiteten, den zahlreichen Glückwünschen der Gratulanten an und wünschen ihm noch viele aktive Jahre im Dienste der Mitmenschen.