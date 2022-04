BEZIRK NEUNKIRCHEN. Es ist schon ein lieber Brauch geworden, dass Landtagsabgeordneter Hermann Hauer & Co den Osterhasen für die Landespflegeheime spielen.

So machten Hermann Hauer und seine Landtagskollegin und Scheiblingkirchner Vizebürgermeisterin Waltraud Ungersböck in den Heimen in Gloggnitz, Neunkirchen und Scheiblingkirchen Halt und hatten für alle Bewohner und Mitarbeiter Schoko-Nougattaler mit Ostergrüßen dabei. 680 süße Ostergrüße wurden dankend angenommen.