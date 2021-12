BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 24.12.1971 im Schwarzataler Bezirksboten.

Sechs Männer der Bergrettung, Ortsstelle Reichenau, erhielten vor kurzem aus der Hand von Landeshauptmann Ökonomierat Andreas Maurer im Rahmen einer Feierstunde die niederösterreichische Lebensretter Medaille verliehen. In seiner Festansprache würdigte der Landeshauptmann die Leistungen, die von den Mitgliedern der Ortsstelle Reichenau vollbracht wurden. Unter Einsatz des eigenen Lebens retteten sie oftmals das Leben in Bergnot geratener Menschen.

Die Geehrten sind: Hias und Ignaz Gruber, Hans Hofer, Erich Reiter, Fritz Steinauer, Fritz Popela. Die Brüder Hias und Ignaz Gruber wurden bereits heuer vom Österreichischen Alpenverein mit dem grünen Kreuz ausgezeichnet. Das grüne Kreuz wird nur für Rettung aus Bergnot unter mehrmaligem Einsatz des eigenen Lebens verliehen. Seit dem Jahre 1925 wurde diese Auszeichnung erst 253-mal in ganz Österreich verliehen. Die Redaktion gratuliert den Ausgezeichneten recht herzlich. Der erste Schneefall eröffnete wieder den Winterdienst der Bergrettung. Ständig stehen 15 Männer an Sonn- und Feiertagen an verschiedenen Punkten der Rax freiwillig und unentgeltlich bei jeder Witterung im Einsatz.