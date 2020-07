BEZIRK NEUNKIRCHEN. Vor 50 Jahren am 24.07.1970 im Schwarzataler Bezirksboten.

Am Montag, den 20. Juli gegen 15 Uhr fuhr der deutsche Staatsbürger Peter Dinter (25) mit seinem Volkswagen durch Neunkirchen in Richtung Wiener Neustadt. Neben ihm saß seine Gattin Ursula (24). Das junge Paar war auf Hochzeitsreise und befand sich zurzeit bereits auf der Heimfahrt in die Bundesrepublik Deutschland.

Unmittelbar vor der Schubertkreuzung in Neunkirchen, musste Johann E. (32) aus Spital am Semmering, der vor dem VW fuhr, seinen Lkw verkehrsbedingt abbremsen. Daher brachte auch Dinter sein Fahrzeug zum Stehen.

Der hinter, dem Deutschen nachkommende 18-jährige Kraftfahrer Johann L. aus Sieding übersah das Bremsmanöver des vor ihm befindlichen VW und prallte mit seinem Mercedes gegen diesen.

Durch den Anprall wurde der Volkswagen nach vorne geschleudert und stieß gegen den stehenden Lkw. Dadurch entstand am Wagen des Deutschen, der vorne und rückwärts erheblich eingedrückt wurde, Totalschaden. Ursula Dinter durchstieß mit dem Kopf die Windschutzscheibe, und zog sich Kopf- sowie Knieverletzungen zu. Auch am Mercedes entstand Sachschaden, die Beschädigungen am Lkw waren geringfügig.