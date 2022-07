BEZIRK NEUNKIRCHEN. Im Café Frau Tinz ging der erste Second Hand Kleider-Flohmarkt zu Gunsten des Neunkirchner Frauenhauses über die Bühne.

Die Organisatorinnen Angela Haselbacher (Praxis Sonnengeflecht), Martina Fink (OM YOUR WAY), Sarah List und Martina Lechner (Café Frau Tinz) konnten im Anschluss an die Veranstaltung eine Spende von über 500 Euro an Andrea Schweiger vom Frauenhaus übergeben. Eine weitere Veranstaltung ist bereits für den Herbst angedacht.