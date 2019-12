Am 8.11. um 12:00 Uhr wurden einige am Parkplatz Panoramapark Zeuge einer „gewalttätigen Auseinandersetzung“. Am helllichten Tag prügelten und stachen drei Männer aufeinander ein, direkt neben Passanten, Familien, Kindern.

"Es geschah mitten unter uns", berichtete uns eine Frau, die sich mit ihrem Sohn unmittelbar daneben aufhielt.Sie hatte Angst. Große Angst um sich und ihr Kind.

Die Liste der Gewalt ist leider lang: Bisher gab es in Ö. 34 Frauenmorde und unzählige andere Gewalttaten. Wir erinnern daran, dass im Jänner in Wiener Neustadt ein Mädchen ermordet wurde, dass im August in Gloggnitz eine Frau ermordet wurde, dass im September in Thomasberg eine Pensionistin erschlagen wurde, dass im Oktober in Kottingbrunn ein Türke seine ganze Familie erstochen hat und dass schließlich im Dezember ein Mann in Felixdorf (WN) seine Exfrau mit dem Auto überfahren hat.

Wir hoffen, dass so etwas Schreckliches in NK niemals passiert!

Seit 2015 steigt die Zahl der Frauenmorde in Ö. kontinuierlich an: 2015 gab es in Ö. 17 Mordopfer, 2018 schon 41.[ Quelle: https://www.aoef.at/index.php/zahlen-und-daten Autonome Ö. Frauenhäuser]