Wer die Ferien mit seinen Kindern auf sinnvolle und abwechslungsreiche Art verbringen will, ist mit der „Waldexpedition für Wirbelwinde“ in Mönichkirchen am Wechsel gut beraten. Die vielseitige Erlebnisreise kann von Juli bis Oktober fünfmal als Kurzurlaub gebucht werden.

Ob Fichtenzapfen sammeln oder der Natur beim Wachsen zusehen – bei der Waldexpedition begeben sich kleine und große Expeditionsreisende mit Naturvermittlerin Anna Maria Müllner auf Entdeckungsreise auf die Schwaigen, wie die Almen am Wechsel genannt werden. Die Sinne schärfen mit Bewegung im Wald, ist im Kletterpark Hamari angesagt, Kletter-Guides zeigen den Kindern, wie man den Waldparcours am besten meistern kann.

Wieviel Wasser ein Baum braucht oder welche Tiere ihre Spuren hinterlassen, wird durch ein Logbuch mit spannenden und virtuellen Botschaften des Waldpädagogen Konrad Riegler vermittelt, der kleine und große Entdecker mit zahlreichen Aufgaben und kniffligen Rätsel auf die Wanderroute schickt. Übrigens, wer die Rätsel knackt und die richtigen Bockerl einsammelt, darf sich bei der örtlichen Bäckerei Dorfstetter über eine süße Überraschung freuen.

Das abwechslungsreiche Urlaubsangebot für die gesamte Familie gibt es bereits seit vier Jahren. Die geführte Waldexpedition beinhaltet unter anderen zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück und eine Teilnahme an der virtuellen Wandertour mit Logbuch und findet an fünf Terminen, von 13. bis 15. Juli, 15. bis 17. Juli, 17. bis 19. August sowie im Oktober (26. bis 28. 10. und von 28. bis 30. 10.) statt. Für den abenteuerlichen Aufenthalt stehen der Sonnenhof Hechtl, der Glamping Park Mönichkirchen und der Alpengasthof Enzian zur Verfügung. Das inkludierte Gutscheinheft bietet Ermäßigungen für zahlreiche Ausflugsziele, wie die Roller- und Mountaincartbahn der Erlebnisalm Mönichkirchen, Erzherzog Johann Modellpark in Mönichkirchen und ist bis Ende Oktober 2022 gültig.

Wer Interesse hat, mit seinen Kindern spannende Waldexpeditionen im Luftkurort Mönichkirchen am Wechsel auf 1.200 Metern Höhe zu erleben, wird auf www.wieneralpen.at/Waldexpedition sicher fündig.