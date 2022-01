Die Größte Adventkerze in Niederösterreich hat auch in diesem Jahr das Schwarzatal erleuchtet. Unzählige Ternitzerinnen und Ternitzer, sowie zahlreiche Besucher aus den umliegenden Gemeinden und Bezirken, haben in diesem Jahr die Kerze besucht.

Der Österreichische Touristenklub (ÖTK – Ternitz) bedankt sich bei allen Besuchern sowie bei allen privaten Unterstützern. Danke auch an die Stadtgemeinde Ternitz und allen Sponsoren, die auch heuer wieder die Adventkerze am Gfieder ermöglichten.

Die Größte Adventkerze in Niederösterreich wird am Donnerstagabend das letzte Mal über das Schwarzatal erstrahlen. Wir freuen uns auf eine hoffentlich sorgenlosere Adventzeit 2022/2023.

Für die Erhaltung und die laufende Instandsetzung der Warte, sind nicht nur unzählige, ehrenamtliche Stunden notwendig, sondern es ist auch mit einem finanziellen Aufwand verbunden. Unterstützen Sie bitte unsere Tätigkeiten bei der Aussichtswarte in Ternitz! ÖTK – Ternitz IBAN: AT25 2024 1001 0007 1539 – Sparkasse Neunkirchen - Danke!