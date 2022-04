Alles fast wieder normal, als sich am 19. April (gleich nach den Osterferien) die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen zum ersten Rookies Cup Turnier nach zwei Jahren in der Mittelschule Kirchberg am Wechsel wiedertrafen.

Insgesamt nahmen 11 Mädchenteams und 7 Burschenteams aus 7 Schulen teil und schnupperten zum erstem Mal in ihrer Karriere „Volleyballluft“.

Die dominierende Schule war das BG Zehnergasse aus Wr. Neustadt. Sie konnten sich die Siege bei den Burschen und auch bei den Mädchen sichern. Einzig das Mädchenteam der MS Kirchberg am Wechsel konnte den Neustädterinnen Paroli bieten. In den knappen Finalspielen mussten sie sich gegen die Teams der Zehnergasse aber geschlagen geben. Auf den weiteren Rängen landeten die Teams der EMS Grünbach, der MMS Neunkirchen Augasse, der MS Krumbach und der Musikmittelschule Neunkirchen Schöllerstraße.

Bei den Burschen ging der 1. Platz ebenfalls an das BG Zehnergasse vor der EMS Grünbach und der MS Krumbach. Auf Platz vier kam das zweite Team der EMS Grünbach vor den drei heimischen Mannschaften der MS Kirchberg am Wechsel.

Es war ein toller Volleyballtag, bei dem nach langer Zwangspause mehr als 60 Schülerinnen und Schüler Spaß und viele Erfolgserlebnisse hatten.

Bei der abschließenden Siegerehrung wurden alle mit Urkunden belohnt. Für die ersten Plätze gab es Pokale, die von der Sparkasse Neunkirchen zur Verfügung gestellt wurden und ein paar kleine Überraschungen von der Gesunden Schule Initiative „Tut gut“ NÖ.