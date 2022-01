BEZIRK NEUNKIRCHEN. "G'sunder Wahnsinn" lautete das Motto für 15 Sportbegeisterte, die sich drei Herausforderungen stellten.

Helmut Fiedler mit Mitorganisator Bernd Trenk.

Foto: Christoph Habisohn

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Mit dem Eisschwimmen bei erfrischenden 5°C in der Alten Donau ging's los", so der Neunkirchner Helmut Fiedler, der den Event gemeinsam mit dem Ternitzer Bernd Trenk organisierte.

Foto: Christoph Habisohn

hochgeladen von Thomas Santrucek

Wichtig: die richtige Atemtechnik

"Dabei zeigte sich, dass man mit der richtigen Atemtechnik den Zustand seines Körpers kontrollieren kann - kalt war's trotzdem", so Fiedler. Weiter ging's in den Neunkirchner Stadtpark zur neu errichteten Calisthenics-Anlage.

Unter Leitung von Oliver Spritzendorfer gerieten die Teilnehmer bei einem einstündigen Ganzkörper-Workout richtig ins Schwitzen. Fiedler: "Das wohlverdiente Essen samt gemütlichen Tagesausklang konnte nach einer kurzen Wanderung am Waxriegelhaus auf der Rax genossen werden."

Foto: Christoph Habisohn

hochgeladen von Thomas Santrucek

Fortsetzung folgt ganz sicher

"Sich im Team bewegen, etwas für seine Gesundheit tun und obendrein stolz auf die erbrachte Leistung sein, ist motivierend und macht Spaß", so Mitorganisator Bernd Trenk voll motiviert für eine Fortsetzung des "g'sunden Wahnsinns" im Frühjahr oder Sommer.