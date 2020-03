BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das einjährige Mentoringprogramm Sindbad NÖ Süd begleitet Jugendliche in Niederösterreich bei der beruflichen Zukunftsplanung. Dabei coachen junge Berufstätige und Studierende Schüler ab dem 9. Schuljahr.



Am 26. Februar waren die Teilnehmer in den Räumlichkeiten der Arbeiterkammer in Neunkirchen zu Gast, wo sie ein kostenloses Bewerbungstraining von AK Young erhalten haben, das sie ideal auf die bevorstehenden Vorstellungsgespräche um Lehrstellen vorbereitet.

"Es ist wichtig, dass die Schüler ihre Interessen und Stärken entwickeln können. Denn wenn die persönlichen Stärken und der passende Beruf zusammengeführt werden, ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten", so AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser.