Benefizkabarett für das Karl-Schubert-Haus

01.05.2017, 07:27 Uhr

Kabarett mit Nadja Maleh brachte 3.000 Euro.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Sparkasse Neunkirchen und die s Versicherung lud ihre Kunden als kleines Dankeschön für die Treue zum Kabarett „Best-of Kabarett!“ mit Nadja Maleh in den Veranstaltungssaal der Neuen Mittelschule Aspang ein. Über 250 Kunden genossen am 27. April den humorvollen Abend. Als Eintrittspreis wurde um eine Spende für den Verein „Karl Schubert Haus“ gebeten. Mit dabei: die Vorstands-Dir. Peter Prober, Gertrude Schwebisch und Dir. Alois Maurer von der s Versicherung.Die Sparkasse rundete den Spendenbetrag auf 3.000 Euro auf. Der Spendenscheck wurde auf der Bühne an die Vertreter des Vereins Karl Schubert Haus übergeben.