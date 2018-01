Der "Wolferl" zieht: Zusatztermin mit Wolfgang Ambros

14.01.2018, 00:00 Uhr

Am 6. April findet eine Zusatz-Vorstellung in der Stadthalle Ternitz statt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Dem direkten Draht zum Publikum, die Lieder in einer aufs Wesentliche zurückgeführten Art und ein Wolfgang Ambros der sich in dieser Konstellation sichtlich wohl fühlt sorgen stets für volle Häuser. Daher war der Termin für 7. April in Ternitz auch rasch ausverkauft. Nun konnte ein Zusatztermin vereinbart werden. Ambros spielt an dem Abend mit seinem langjährigen Freund, dem Keyboarder Günter Dzikowski und Roland "Roli" Vogel. Eintritt: € 35, € 32 und 28. VVK: Stadtgemeinde Ternitz und Ö-Ticket.