Eier hat man, oder eben nicht

16.09.2018, 00:00 Uhr

Kommentar über die Größe, einen Fehler einzugestehen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer einen Fehler macht beweist wahre Größe, indem er ihn zugibt. Erst recht, wenn der Fehler strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Eben einen solchen Ausrutscher leisteten sich zwei Jugendliche, die ein Fußballtor am Kindlwald beschädigt hatten. Er stand dafür gerade. Und seine Familie war auch bereit, den Schaden zu bezahlen. Das kann man von seinem Partner nicht gerade sagen: der suchte das Weite. Und obwohl ich dem jungen Mann, der die Sachbeschädigung auf seine Kappe genommen hat, "Eier" attestiere, kann ich nicht nachvollziehen, weshalb er seinen Kollegen deckt. Ist das am Ende ein so ein Pseudo-Schulhofgesetz, das hier greift – nur ja keinen verpfeifen? Das falsche Ehrgefühl sollte sich der junge Mann schenken. Denn danken tut's ihm niemand.