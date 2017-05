Reichenauer Soldat wurde zum Professor

05.05.2017, 06:14 Uhr

Hohe Auszeichnung für Oberst Ernst.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Dem aus Wiesmath in der Buckligen Welten stammenden und in Reichenau an der Rax wohnhaften Oberst DDr. Josef Ernst wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Professorentitel verliehen. Die Professorentitel erhielt er für sein langjähriges Engagement als Vermittler der österreichischen Militärkultur sowie in seinem jahrzehntelangen Bemühen um Förderung und Vertiefung der kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen dem Österreichischen Bundesheer und den Streitkräften vieler anderer Länder im Rahmen seiner militärwissenschaftlichen Tätigkeiten. Oberst DDr. Josef Ernst ist ob seiner fachspezifischen Expertise auch jenseits der Grenzen tätig. So hält er Vorträge bei internationalen Konferenzen, Fachtagungen und Symposion, nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch und Tschechisch.