So finster war's schon lange nicht

27.01.2018, 00:00 Uhr

Kommentar zum Lichtmangel an einem Freitagmorgen.

In Neunkirchen fordert die SPÖ seit Monaten, dass eine angemessene LED-Beleuchtung installiert wird (die BB berichteten). Selbst vereinzelt beleuchtete Straßenlaternen wären in Ternitz, im Grätzl rund ums Freibad, am Morgen des 26. Jänner aber schon ein Highlight gewesen. Denn in den Morgenstunden blieben zahlreiche Straßen völlig unbeleuchtet. Ich gebe zu, das ist ungewohnt, aber nicht zwingend störend. Zumindest hatte ich am besagten Morgen beim Gassi-Gehen mit Familienhund Nils nicht das Gefühl, dass etwas fehlt. Allerdings war ich froh, eine reflektierende Jacke getragen zu haben. Pendler, die morgens mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Bahnhof gepilgert sind, mögen das fehlende Licht anders wahrgenommen haben. Man sieht allerdings deutlich: auch ohne Festbeleuchtung der Straßen, kann man (wenn's sein muss) auskommen.