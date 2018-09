Unfallserie auf der Rax

22.09.2018, 13:12 Uhr

Bezirk Neunkirchen (Red.).

Zu zwei Einsätzen wurde die Bergrettung Reichenau am Freitagnachmittag gerufen.Um 16:30 verletzte sich im oberen Bereich des Törlweges eine ältere Bergsteigerin beim Aufstieg auf die Rax am Knöchel. Sie konnte mit Unterstützung eines Bergretters die Bergstation der Raxseilbahn erreichen und selbständig die Heimreise antreten.Um 17:45 ging ein weiterer Hilferuf bei der Bergrettung ein. Eine 70jährige Touristin hatte sich beim Abstieg am Wachthüttelkamm am Knie verletzt. Vorbeikommende Touristen verständigten die Bergrettung. Die Verletzte wurde vom CIII Rettungshubschrauber geborgen die Melder wurden nach Einbruch der Dunkelheit von einem Rettungstrupp ins Tal geleitet.