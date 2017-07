Sorge um die Ernte 2017

23.07.2017, 21:54 Uhr

Gespräch mit dem designierten Bauernbundpräsidenten NR Georg Strasser.

Der Programmtag der Volkspartei Niederösterreich in der HTL Mödling am 22. Juli wurde vonund dem Ternitzerauch dazu genutzt um die Sorgen aus ihrer Region weiterzutragen. So wurde gleich mitKontakt aufgenommen um die Sorgen der Landwirte zu deponieren. Besorgt blickt StR Karl Pölzelbauer auf die heurigen Ernteergebnisse: „Die Getreideernte läuft derzeit zwar auf Hochtouren, aber auf Grund der Trockenheit liegen die Erträge deutlich unter der Norm. Ein weiterer Grund zur Besorgnis ist ein wesentlicher Rückgang der Ackerflächen insgesamt,“ so StR Karl Pölzelbauer.