Wolfgang Bachkönig, Rust am Neusiedler See

"Wenn mich meine Enkelkinder umarmen und mir erzählen, dass es ihnen gut geht".

Karin Peck, Neusiedl am See

"Mit einem freundlichen Lächeln".

Petra Simon, Hainburg an der Donau

"Mit ein paar Tagen Urlaub im Ausseerland und einer Pferdeschlittenfahrt bei viel Schnee und Sonnenschein".

Andreas Brinkmann, Gols

"Mit einem Flohmarkt in Parndorf für den Behindertenverein in Neusiedl am See".

Michael Pimpel, Göttlesbrunn

"Mit mentaler Entspannung und einem guten Glas Wein".

Sabine Fizimayer, Purbach am Neusiedler See

"Wenn ich Menschen zufrieden und lächeln sehe. Leider war das letzte Zeit nicht so oft. Ich bemühe mich jedoch etwas dazu beizutragen".