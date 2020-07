aus Neusiedl am See

Tourismus ist zu Corona-Zeiten nicht einfach. Aber innovative Ideen und das 75-Euro-Bonusticket des Landes sollen helfen.

BURGENLAND/ ILLMITZ. Das Land Burgenland hat mit Start 1. Juli das Burgenland Bonusticket in der Höhe von 75 Euro geschaffen, um einerseits die heimischen Beherbergungsbetriebe zu unterstützen und andererseits den Burgenländern einen Urlaub daheim schmackhaft oder gar möglich zu machen. „Das Burgenland Bonusticket ist für alle Beteiligten ein Gewinn – sowohl für die Burgenländer als Urlauber im eigenen Bundesland, als auch für die Beherbergungsbetriebe und lokalen Wirtschaftstreibenden. Von dem Bonusticket profitiert somit nicht nur ein Hotel, sondern die ganze Gemeinde und die ganze Region“, so Klubobmann Robert Hergovich.

Drei Übernachtungen

Seit rund zwei Wochen haben Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz im Burgenland die Möglichkeit, das Burgenland Bonusticket – gültig ab drei durchgehenden Übernachtungen – in einem teilnehmenden Beherbergungsbetrieb im Burgenland einzulösen. „Bei dem Bonusticket handelt es sich um keinen physischen Gutschein. Einfach beim jeweiligen Unterkunftgeber anrufen, fragen, ob der Betrieb an der Aktion teilnimmt und am besten gleich direkt buchen. Die Aktion läuft noch bis einschließlich 30. September und somit in Summe volle drei Monate“, informiert Hergovich. Pro Erwachsenen bzw. pro Vollzahler (meist ab dem 14. Lebensjahr) ist das Ticket einmalig einlösbar. "Am besten fragt man beim Hotel seiner Wahl vorab, ob sie beim Bonusticket dabei sind, wenn ja werden die 75 Euro direkt abgezogen. Der Beherbergungsbetrieb rechnet dann direkt mit dem Land ab", so Hergovich.

Das Burgenland Bonusticket biete den heimischen Hoteliers nicht nur die Möglichkeit, den Gästen somit den Rabatt des Landes in der Höhe von 75 Euro zukommen zu lassen. „Die Beherbergungsbetriebe können damit auch neues Publikum erreichen und für die Zukunft gewinnen. Das Land leistet somit nachhaltige Unterstützung und die Wertschöpfung bleibt in der Region“, so Hergovich.

50 Euro Gutschein

Die Wochen und Monate seit dem Lockdown Mitte März waren für die gesamte Tourismusbranche vor allem durch Unsicherheit geprägt, erinnert Nationalratsabgeordneter und SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Maximilian Köllner: „Die Bundesregierung hat die gesamte Tourismusbranche viel zu lange im Regen stehen lassen. Wochenlang herrschte Ungewissheit, wie und wann es weitergehen kann. Daher sind Aktionen wie das Burgenland Bonusticket oder auch lokale Initiativen, etwa hier in Illmitz mit einem 50-Euro-Gutschein, der in allen Betrieben eingelöst werden kann, besonders wichtig, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Denn angekündigte Hilfen seitens der Bundesregierung sind sehr spät oder gar nicht angekommen“.

Köllners Parteikollege, LAbg. und ebenfalls SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Kilian Brandstätter, betont den hohen Stellenwert des Tourismus im Bezirk: „Der Tourismus ist in der Region ein enorm wichtiger Wirtschaftsfaktor. Allein in der St. Martins Therme in Frauenkirchen wurden in den vergangenen Jahren über 600 Arbeitsplätze geschaffen. Viele Jobs in der Region hängen am Tourismus“, so Brandstätter.

Land schafft Anreiz

Großen Anklang findet das Burgenland Bonusticket auch bei lokalen Wirtschaftstreibenden: „Wir freuen uns, dass das Land mit der Aktion für die Burgenländerinnen und Burgenländer einen Anreiz geschaffen hat, Urlaub im eigenen Bundesland zu machen. Es ist schön, beispielsweise Gästen aus dem Südburgenland die Besonderheiten des Seewinkels zeigen zu können. Wir freuen uns nun über komplett neues Publikum und verbuchen bei der Anzahl der Nächte einen deutlichen Anstieg“, sagt Geschäftsführer Reinhard Sattler vom Hotel Nationalpark.

Für Gastronom Christian Gartner, der in Illmitz einen Heurigen betreibt, bringt das Bonusticket ebenfalls nur Vorteile: „Wer im Burgenland urlaubt – egal woher er ist – weiß, dass er vor allem im Bereich Wein und Kulinarik Spitzenqualität geboten bekommt. Und daher profitieren auch wir Gastronomen“.

„Die beiden Unternehmer Reinhard Sattler und Christian Gartner haben eindrucksvoll bewiesen, dass man eine Krise auch als Chance sehen kann“, so Hergovich abschließend.