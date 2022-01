Jede Shoppingtour endet an der Kassa. Seit Dienstag sind Handelsbetriebe, ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarf, also Systemerhalter, verpflichtet, die 2-G-Nachweise ihrer Kunden zu kontrollieren, spätestens an der Kassa. Die RegionalMedien sprachen mit Geschäftsbetreibern im Bezirk Neusiedl am See über ihre bisherigen Erfahrungen.

Autorin Andrea Glatzer

BEZIRK NEUSIEDL AM SEE. Aufgrund des frostigen Wetters war am Dienstagvormittag nur wenigen Menschen in den Straßen von Neusiedl am See nach Einkaufen zumute. Eine Menschenschlange hatte sich vor der Apotheke im Stadtzentrum gebildet. Die meisten Menschen warteten mit FFP2-Masken vor dem Geschäftslokal um sich PCR- oder Antigentests abzuholen. In den Geschäften entlang der Hauptstraße ist es wesentlich ruhiger.

Ohne Nachweis kein neues Styling.

"An den Ablauf haben sich unsere Kunden mittlerweile gewöhnt", so Kommerzialrätin Emma Hitzinger vom Friseur- und Parfümeriefachgeschäft in Neusiedl am See. "Unsere Kunden wissen, dass es ohne FFP2-Maske und 2-G-Nachweis - und wir kontrollieren das penibel - kein neues Haarstyling gibt". Emma Hitzinger ist dankbar, dass es so viele verantwortungsvolle Kunden gibt.

Nicht weit entfernt, die Buchhandlung Knotzer. Die Mitarbeiter, sind mit der Neugestaltung der Auslage beschäftigt. Mitten in der Faschings-Deko kontrollieren sie auch den Status ihrer Kunden. Die meisten sind Stammkunden. Im Dezember war Lockdown. Also in einer Zeit, in der sich viele für ein Zweitbuch interessieren oder eines von den vielen 100-Jahre-Burgenland-Büchern unter den Weihnachts-Gabentisch legen wollten. Als besonderes Kundenservice wurden im Lockdown Vorbestellungen entgegengenommen, da sonst Kunden ins Online-Shopping abwandern würden.

Kundenverständnis



Zum Aufwärmen geht es in die Bionana Greißlerei in der Oberen Hauptstraße. Dort bedienen Simone Nitschinger, Marion Gross und Maja-Ricarda Saha Laufkunden mit frischem Brot und Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Einkaufskunden werden natürlich nicht um ihre 2-G-Impfausweise ersucht. Jedoch Gäste, die ihren Bio-Tee hier einnehmen wollen, werden auf den Sitzplätzen um den 2-G-Impfstatus-Nachweis gebeten.

Bei Rosi's Schuhe am Neusiedler Hauptplatz wird man von der Chefin persönlich begrüßt und höflich um den 2-G-Nachweis sowie um einen Ausweis ersucht. "Die meisten Kunden zeigen Verständnis", meint diese.



Wir haben es selbst in der Hand!



Es kommt auch vor, dass Menschen, die im Lockdown sind, da ungeimpft, Einkaufstouren unternehmen. Aus der selben Schuh-Branche kann auch Gerlinde Streuer-Csukker aus Wallern berichten. Es ist ihr persönlich sehr wichtig, dass die Kontrollpflicht und Ausweispflicht eingehalten wird. Jede Kunde wird um Impf- bzw. Genesungsnachweis ersucht. Polizeibeamte schaute in ihrem Geschäft dieser Tage vorbei, um ihre Kontrollpflichten zu prüfen. "Zunächst ersuchte ich die Beamten um ihre Impfnachweise, alles im korrekten Rahmen, bitte", so Gerlinde Streuer-Csukker, und weiter: "Ich bin nicht bereit, 3500 Euro Strafe zu zahlen". Das Virus sollte keine Chance bekommen. Sie ist der Meinung: "Wir haben es selbst in der Hand, dann wird sich auch was ändern".