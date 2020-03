aus Neusiedl am See

Heuer findet zum ersten Mal ein internationaler Krebsblogger Kongress vom 20. bis 22. März im UniCredit Center am Kaiserwasser in Wien statt. Und das auch mit einer Beteiligung aus dem Bezirk Neusiedl am See.

Der bereits über die Bezirksgrenzen hinaus, bekannte Krebsblogger Werner Achs aus Gols wird ebenfalls an diesem Kongress teilnehmen und auf seinem Facebook Blog: "Werner Achs - Leben mit seltenem Krebs" öffentlich darüber berichten. Und natürlich auch dem Bezirksblatt von seinen Eindrücken und Erlebnissen dort berichten.

Er selbst ist 2015 an Morbus Castleman, einer sehr, sehr seltenen Lymphdrüsenkrebsart, die sich multizentrisch entwickelte, erkrankt. Nach 2 Operationen (Lymphknoten Entfernungen an Hals, Leiste), einer Immuntherapie im Jahr 2016, befand er sich 2017 in Remission. 2018 kehrte das Morbus Castleman leider wieder zurück. Und es kam noch schlimmer, ein Plasmozytom (Multiples Myelom - Blutkrebs) wurde ebenfalls diagnostiziert bzw. bei einer histologischen Untersuchung festgestellt. Doppeljackpot im negativem Sinne... :-(

Er ließ sich aber nicht beirren, ging seinen persönlichen, eigenen Weg und schaffte mit mentaler Kraft und Stärke nach diversen anstrengenden Therapien (Chemo-, Immun- u. Strahlentherapien) und einer autologen Stammzelltransplantation am 29.7.2019 mit Eigenstammzellen, den Turnaround und befindet sich derzeit wieder in Remission.

Momentan macht er eine, ebenfalls sehr anstrengende Erhaltungstherapie durch und hat mit Nebenwirkungen wie Fatigue (Erschöpfungssyndrom) und Polyneuropathie zu kämpfen.

Mehr zu seiner Geschichte oder Berichte über seine Krankenhausaufenthalte im AKH Wien und seinem Leben mit Krebs können Sie auf seiner oben erwähnten Facebook-Seite nachverfolgen.

Seit 2019 schreibt bzw. bloggt Werner auch auf der Internetseite Kurvenkratzer - InfluCancer.

Dazu hier sein erster Blog mit seiner Vorstellung :

https://www.influcancer.com/2019/08/23/werner-achs-leben-mit-seltenem-krebs-vorstellung-u-geschichte/

Diese sind auch Veranstalter des ersten internationalen Krebsbloggerkongress sind.

Zusammen mit den Kurvenkratzen schreibt, bloggt, spricht oder dreht er auch kleine Videobeiträge über sein Leben oder diverse Krebsthemen, die seine Krankheit betreffen.

Dadurch möchte er anderen Menschen helfen bzw. auch zeigen, dass eine Krebs Diagnose noch nicht das Ende bedeutet und es sich lohnt, zu kämpfen und das Leben weiter mit Zuversicht anzugehen. Sich nicht zu verstecken, in Depressionen oder Sonstigem zu versinken. Weiterhin, natürlich mit einigen Einschränkungen, ein lebenswertes Leben zu leben.

Er gibt Tipps über Behindertenausweis, Rehaaufenthalte oder anderen Themen bzw. Wissenswertes über seine beiden Krankheiten, die er sich im Laufe der Jahre angeeignet hat.

Er spricht über KREBS, LAUT!!!

Und das NICHT Allein!!!

