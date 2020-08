In der Seegemeinde Weiden hat Familie Christian und Lisi Wandler gleich mehrere Anlässe zum Feiern. Am Samstag wurde auf die erfolgreich bestandene Matura von Sohn Marco sowie auf die Fertigstellung der neuen Kellerei des Weinbaubetriebes angestoßen.

WEIDEN AM SEE (ahg). Die Halle befindet sich im Betriebsgebiet am Jochen 1. "In den neuen Räumlichkeiten werden heuer erstmals die Trauben eingepresst", erklärt Marco, Absolvent der HBLA-Klosterneuburg, voll Stolz. Hier befindet sich auch das Tanklager. Der Junior will den Betrieb in ein paar Jahren übernehmen. Zuvor wird er noch seinen Grundwehrdienst antreten und danach möchte er einige Zeit im Ausland Berufserfahrungen sammeln, wenn dies Covid-19 bedingt, wieder möglich ist.

Den Segen holte sich Familie Wandler schon mal von Stadtpfarrer MMag. Michael Wüger. Viele Freunde der Familie waren zur Einweihungsfeier gekommen. Besonders freut die Anwesenheit der neuen Burgenland-Weinkönigin Susanne Riepl. Sie ist ebenfalls Klosterneuburg-Absolventin.

Auch Oma Christine und Opa Anton Wandler, sowie die Familien Zechmann und Steiner sind mit von der Partie. "Ohne Oma", so Enkel Marco, "geht gar nichts". Sie ist es, die im Weingarten "die Nase vorne hat". Zeitig früh fährt sie hinaus zu den Rebstöcken und kommt meist als Letzte wieder nach Hause. Weiß sie doch nur zu gut, dass Schwiegertochter Lisi die Privatzimmer-Pension vorbildlich schupft.

Bürgermeister Willi Schwartz und seine Frau Hermine kommen nicht mit leeren Händen zur Feier. Das Gemeindeoberhaupt bringt für die neue Kellerei eine Uhr mit, die sogleich von Christian Wandler gut sichtbar montiert wurde. Wie heißt es doch so schön: "Eins, zwei, drei im Sauseschritt, die Zeit sie läuft, wir laufen mit"!