Sie erfreut nicht nur Bienen, ihre wuscheligen lila rosa Köpfchen sind unübersehbar.

Viele Namen bezeichnen diese Monardenart, Oswegokraut, Indianernessel ,Bienenbalsam, Pizzakraut. Man kann schon ihren Geschmack und Geruch daraus schließen. Diese Pflanze ist mehrjährig und winterhart. Ein Indianervolk aus den Vereinigten Staaten sind Namensgeber für dieses Kraut. Eine Geschmackliche Mischung aus Thymian, Oregano, Myoran.

Tee aus den Blättern wirkt sich positiv auf die Atemwege aus. Es hilft bei Erkältungen und Nebenhöhlenentzündung. Der Wirkstoff aus dieser Pflanze ist unter anderem Thymol.

Bei gewissen Wetterbedingungen leidet sie manchmal unter Mehltau. Um dem vor zu kommen mischt man ein achtel Liter Milch mit einem Liter Wasser und besprüht die Pflanzen vor der Blüte damit. Die Blüten selbst kann man genauso wie die Blätter trocknen.

Ich finde diese Farbe als Deko auf Gebäck oder Strudel sehr dekorativ und geschmacklich passend. Auch in Salat gibt die Farbe lila-rosa schöne Akzente. Das Gewürz ist für alle Speisen geeignet, Pizza, Chili, Fleisch, Huhn, Gemüseauflauf etc.

Die Gattung Monarde ehrt den Botaniker Dr. Nicholas Monardes der 1569 ein Kräuterbuch verfasste. Es gibt ganz viele Farben. In meinem Garten ist auch die rote Art von ihr vertreten, ihr Geschmack ist wieder leicht zitronig. Wenn man mit diesen Blüten einen Sirup ansetzt, färbt er sich rot wie ihre Blüten. Es ist fast Magie wie man die Kräfte und Farben der Pflanzen in Flaschen und Gläsern konservieren kann. Eben ein Zaubergarten.