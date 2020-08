Ungebrochenen Spaß am "Schönen Spiel" zeigen die "Bewegt im Park"-Teilnehmer in Neusiedl. Die Initiative "Bewegt im Park" zieht jeden Dienstag sportbegeisterte Pétanquespieler zum Tabor (in Neusiedl am See), freut sich Sigrid Jarto, Obfrau des Pétanque Vereins Neusiedl. Der kostenlose Bewegungskurs läuft noch bis 8.Sept. 2020, herrlichen Ausblick und traumhafte Sonnenuntergänge inklusive.