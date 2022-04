Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaftskammer Burgenland besuchen regelmäßig die heimischen Wirtschaftstreibenden, um sich vor Ort ein Bild über die derzeitige Stimmungslage zu machen.

ST. ANDRÄ/FRAUENKIRCHEN/MÖNCHHOF. Dieser Tage besuchte Präsident Peter Nemeth mit Regionalstellenobmann Robert Frank und Regionalstellenleiter Harald Pokorny Betriebe in St. Andrä, Frauenkirchen und Mönchhof.

Zweigeteilte Meinung



Besucht wurden Bürgermeister Andreas Sattler in der Gemeinde St. Andrä am Zicksee, Renate Payer und Doris Ebner im CHiLi – Fashion for You in Frauenkirchen und Markus Moser in Mönchhof. Die Erleichterung der Corona-Maßnahmen in manchen Bereichen freut natürlich, dennoch seien Energiepreise, Lieferverzögerungen und Corona-Ausfälle Themen, welche die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer aktuell beschäftigen, erfuhren die WK-Vertreter.