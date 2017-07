Biobloom - ein junges Unternehmen aus Apetlon

Christoph Werdenich: "Es freut uns, dass uns die Delegation heute besucht hat, und dass wir eine Führung durch unsere Betriebsstätte machen konten. Leider verwechseln viele Menschn noch immer den EU-zertifizierten Nutzhanf, aus welchem erwiesender Maßen eine Reihe gesundheitsfördernder Produkte erzeugt werden können, mit der herkömmlichen Cannabis-Pflanze, welche beim Drogenmissbrauch verwendet wird. Es ist uns daher ein ganz besonderes Anliegen damit in die Öffentlichkeit zu gehen und kund zu tun, dass mit unseren Produkten, weder mit der Pflanze oder Blüte selbst, noch den daraus entstehenden Essenzen, irgendeine Form des Mißbrauchs betrieben werden kann. Der THC-Wert unserer Pflanzen liegt unter 0,2%, und wir verarbeiten vor allem das Cannaboid CBD/CBDa, welches ohne synthetische Stoffe verarbeitet wird."

