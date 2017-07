Bruckneudorf hat eigene Feuerwehr

BRUCKNEUDORF(rr). Mit einem großen Fest wurde die jüngeste Feuerwehr des Burgenlandes angelobt. Durchgeführt wurde die Angelobung der 29 Feuerwehrmitglieder von Bezirksfeuerwehrkommandant Ronald Szankovich. Unter den Gästen durfte Feuerwehrkommandant Hannes Kampel auch Minister Hans Peter Doskozil, NR Erwin Preiner, LA Manfred Haidinger und Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl uvm. begrüßen. Beim Tag der offenen Tür schaute am Nachmittag auch LH-Stv. Hans Tschürtz vorbei.Bis zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Bruckneudorf wurde die Großgemeinde von der Gemeinde Bruck mitbetreut. Die Feuerwehr Bruckneudorf hat ein gebrauchtes Rüstlöschfahrzeug und ein gebrauchtes Kleinlöschfahrzeug. Ein Mannschaftstransporter wird demnächst angeschafft.

Zum ersten Mal seit 46 Jahren wurde eine Feuerwehr im Burgenland gegründet. Und zwar in Bruckneudorf.

