Großtrappenbalz im Nationalpark Neusiedlersee

27.04.2017, 00:05 Uhr

Die Grosstrappe ist in den meisten Ländern bereits ausgerottet.Auf der österreichischen Seite des Hansag balzten die bis zu 16kg schweren Männchen, dass es eine Freude war!Das Weibchen legt im Jahr zwei Eier,die Grosstrappe ist seit dem zweiten Weltkrieg durch den maschinenbetriebenen Ackerbau stark zurückgegangen.Seit 2016 startete das bisher größte LIFE Projekt zum Schutz der Großtrappe in Mitteleuropa. Erstmalig setzen Österreich (AT) und Ungarn (HU) in grenzüberschreitender Zusammenarbeit Maßnahmen, um die Erhaltung dieser außergewöhnlichen Vögel sicherzustellen. Dafür werden im Besonderen Maßnahmen gesetzt, die den Lebensraum verbessern und die Gefahr einer Leitungskollision – die bislang häufigste unnatürliche Todesursache - durch das Erdverkabeln von bestehenden Stromleitungen reduzieren.