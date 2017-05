Neue Ideen für Illmitz - Wird Illmitz Kurort?

15.05.2017, 09:43 Uhr

Viele Nächtigungen



Kurort Illmitz?

Mit rund 1300 Gästebetten konnten im Vorjahr 142.000 Nächtigungen erreicht werden. Dies ergibt eine durchschnittliche Bettenauslastung von rd. 109 Nächtigungen pro Bett und Jahr. Ein hoher Wert, der in keiner anderen Seegemeinde erreicht wird.Zwei Wochenenden Martiniloben im Herbst und zwei Wochen Frühlingsspaziergang zu Beginn der Tourismussaison in Zusammenarbeit mit dem Verein „Weinerlebnis Illmitz“ haben sich bestens bewährt. Die Pannonian Bird-Experience sowie das gesamte ganzjährige Nationalpark-Angebot haben sich zu wahren Gästemagneten entwickelt.Bei der diesjährigen Versammlung hielt Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber von der Donauuniversität Krems einen vielbeachteten Vortrag über „Regionalökonomische Effekte des Kurwesens“. Prof. Haber strich die Chancen und wirtschaftlichen Potenziale von Kurdestinationen, auch am Beispiel der Marktgemeinde Illmitz, heraus. Die bereits als Heilvorkommen anerkannte „St. Bartholomäus-Quelle“ könnte das Kernstück eines künftigen Kurortes Illmitz sein. Das große Interesse der Mitglieder an dieser Thematik zeigte sich bei der intensiven anschließenden Diskussion über die weitere Entwicklung des Tourismusortes Illmitz.Der Obmann, 2. LT-Präsident Ing.Rudolf Strommer wurde, nachdem er die gesetzlichen Modalitäten zu Anerkennung als Kurort erläuterte, von den Mitgliedern bestärkt dies weiter zu verfolgen.