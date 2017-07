Stefan Oberfellner, Tag 2

19.07.2017, 10:52 Uhr

Stefan Oberfellner ist am Montag auf Pilgerschaft aufgebrochen. Sein Ziel: Tours in Frankreich. Wir begleiten ihn auf seiner Wanderschaft!

WALLERN/ BRATISLAVA. "Den ganzen Tag, von in der Früh bis Abends war ich in Bratislava unterwegs um die vielen Sehenswürdigkeiten zu bestaunen. Ich hatte Hunger. Mahlzeit ;) Pilger, lass es dir schmecken und wie man sehen kann, es hat geschmeckt!"Danach ging es zum Sightseeing. Die alte Stadtmauer, das alte Rathaus, die Bürgerhäuser in der Altstadt, das Michaelator, sowie das Stadtleben in Bratislava. Auch die St. Martinskathedrale besuchte Stefan Oberfellner.

"Ich verlasse Bratislava mit einem Blick zur Burg von der Altstadt gesehen, schlendere an der St. Martinskathedrale vorbei und hinaus aus der Stadt. Über die Donau gehend noch einmal ein Rückblick zur Burg, von der Würde und Kraft ausgeht. An meinem langen Schatten kann man erkennen, ich gehe nach Westen."Fotos: OberfellnerFortsetzung folgt...