In hohe Alpen, zu blauen Seen oder in ruhige Täler: Mit sicheren Reisebussen trotz Corona kein Problem

NÖ. Per "Autopilot" in den Urlaub reisen: Niederösterreichs Reisebusse touren wieder durch die Gegend und sind bestens vorbereitet. Ganz nach dem Motto Safety First steht die Sicherheit an Bord an oberster Stelle.

"Mein rechter Platz ist frei.."

Der Babyelefant hat zwar schon ausgesorgt, ein bisschen Abstand zwischen den Menschen hat aber noch nie geschadet. Bei der Fahrt mit dem Urlaubs-Bus herrschen daher besondere Regelungen: "Der Reisebus gilt als Massenbeförderungsmittel. In solchen gilt die ein Meter Abstandsregel nur dann, wenn es die Anzahl der beförderten Fahrgäste zulässt.

Damit ist klargestellt, dass JEDER Sitzplatz belegt werden kann! Wenn es aufgrund der Anzahl der beförderten Fahrgäste sowie beim Ein- und Aussteigen nicht möglich ist den Abstand einzuhalten, kann davon ausnahmsweise abgewichen werden", heißt es von der Wirtschaftskammer NÖ.

Zusammenhalt & Regelungen

Auf was jedoch sehr wohl streng geschaut wird, ist die Maskenpflicht. "Es gilt im Reisebus die generelle Maskenpflicht. Auch, wenn es beim Zielort zu Führungen in Gebäuden kommt, werden die Gäste, wie auch alle anderen Touristen, darum gebeten die Maske aufzusetzen", erzählt Simon Edtbrustner von Edtbrustner-Reisen.

"Es gibt in einem Bus immer den Ein oder Anderen, der besonders viel Angst vor dem Coronavirus hat. Da ist Zusammenhalt und die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen besonders wichtig."

Deshalb wird auch beim Ein- und Aussteigen ein Desinfektionsspender bereit gestellt und die Sitze, beziehungsweise alles, was von den Fahrgästen berührt wird, wird regelmäßig desinfiziert.

"Es gibt hier zwar keine vorgeschriebenen Richtlinien dazu, trotzdem fährt immer eine ganze Ladung Desinfektionsmittel mit."

Diese Maßnahmen gelten übrigens auch dann, wenn die Fahrt in fremde Länder führt, wo vielleicht keine Maskenpflicht herrscht. Das sorgt für mehr Sicherheit, was auch für Richard Kerschner von Kerschner-Reisen sehr wichtig ist: "Die Mitarbeiter achten darauf das Fahrzeug regelmäßig durchzulüften, zu desinfizieren und sich die Hände zu waschen. Trotz dieser besonderen Regeln ist die Stimmung an Bord aber immer sehr gut!"