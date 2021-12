Unity Christmas Cup

Die Tanzpaare haben hart trainiert für ihre Weihnachtsmedaillen.

GÄNSERNDORF. Mit Weihnachtsstimmung und vier super Platzierungen im Gepäck sind Gänserndorfs Tänzer schon wieder am Heimweg. Julia Schulz und Kai Soukup gewinnen eine Einzelwertung vor ihren Klubkollegen Dora Magosi und Lukas Reinberger in der Jugend Standard C Klasse.

Julia und Kai holen in der Allgemeinen Klasse Latein B ebenfalls Gold und eine Bronzemedaille in der A-Klasse. Ein fantastischer Erfolg für den "UTSS Raiffeisenbank Gänserndorf" in der Kuss-Halle Seiersberg in Graz.