Die Kinderfreunde Oberösterreich organisierten für diesen Sommer 38 Feriencamps. Mehr als 200 Kinder sind mittlerweile zurückgekehrt, ungefähr 1.000 Kinder und Jugendliche werden im August und September noch an Feriencamps teilnehmen.

OÖ. Die Corona-Pandemie stellte das Organisationsteam der Ferienaktion der Kinderfreunde Oberösterreich vor eine besondere Herausforderung. Lange war ungewiss, ob und unter welchen Bedingungen die Camps abgehalten werden können.

„Für uns als Veranstalter von Feriencamps war rasch klar, dass wir uns stark dafür einsetzen, auch im heurigen Sommer viele Camps zu organisieren. Und das Feedback der Kids bestätigt uns. Wir nehmen die coronabedingten Hygienemaßnahmen sehr ernst. Spaß, Action und Erholung sind aber auch heuer möglich und wichtiger denn je“, schildert Nina Krautgartner, Ferienchefin bei den Kinderfreunden.

Am Lagerfeuer grillen und in der Natur forschen

In diesem Jahr haben sich ungefähr 160 geschulte Ferienmitarbeiter Spielideen, bei denen Abstand eingehalten werden kann, einfallen lassen. So wird gespielt, aber auch gebastelt, am Lagerfeuer gegrillt und in der Natur geforscht. 30 Teamleitungen achten auf eine kreative und kindgerechte Umsetzung der Covid-19-Maßnahmen.

Da mittlerweile alle Camps, beispielsweise in Freistadt und Obertraun am Hallstättersee, in diesem Sommer ausgebucht sind, weisen die Kinderfreunde Oberösterreich bereits auf die Feriencamps 2021 hin. Das neue Angebot ist ab Dezember online. Auch ein Ferienkatalog kann kostenlos angefordert werden.