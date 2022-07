Die BezirksRundSchau präsentiert jedes Monat den aktuellen Mondkalender.

Der Mondkalender Der Mondkalender ordnet den Elementen Wasser, Erde, Feuer und Luft jeweils drei Tierkreiszeichen zu. Wenn der Mond in eines dieser Tierkreiszeichen tritt, aktiviert er dessen Element. Er verweilt 2-3 Tage darin, bevor er weiter in das nächste wandert. Für den Mondkalender ist Ihr Sternzeichen jedoch vollkommen unwichtig. Hier geht es ausschließlich um den Stand des Mondes in Bezug auf den jeweiligen Tag. Der Mondkalender zeigt Ihnen an welchen Tagen bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Gartenarbeiten, die Körperpflege oder ein Hausputz begünstigt sind. Ein Mondzyklus dauert ca. 28 Tage. Dabei durchläuft er verschiedene Phasen, die unterschiedliche Qualitäten haben. Nach alter Überlieferung sollte man bestimmte Arbeiten also stets zur richtigen Zeit erledigen.

Der Mondkalender für Juli 2022



Fr 1. Juli, Löwe

Der Löwe ist ein Feuerzeichen – vermeiden Sie die pralle Sonne, sie wirkt jetzt besonders austrocknend. Kreislaufprobleme und Rückenschmerzen treten häufiger auf. Der Blutkreislauf ist aktiver, günstig für sportliche Betätigung. Arzneien und Kuren wirken im zunehmenden Mond besser. Obst und Beeren ernten, sie schmecken gut, sind jedoch nicht sehr lange haltbar.

Sa 2. Juli, Löwe

Guter Friseurtag, das Haar wächst nach dem Schnitt schneller, aber auch kräftiger nach. Alle Maßnahmen, die Herz und Kreislauf unterstützen, wie etwa Weißdorn-Extrakt, wirken besser als üblich. Herzstärkende Kräuter nun sammeln! Im Garten Rasen ansäen und Schnecken bekämpfen. Das Wochenende bietet sich an für Ausflüge mit Picknick im Grünen.

So 3. Juli, Löwe

Egal ob Jogging, Wandern, Radfahren oder Bergsteigen, der Löwe-Mond unterstützt heute Ihr Herz-KreislaufTraining. Für das Menü sind alle Fruchtgemüse geeignet, auch Eiweiß wird gut verwertet, heimische Fische und Fleisch vom Biobauern haben Vorrang. Zu Mittag wechselt der Mond zur Jungfrau, ihre Kräfte wirken auf das Verdauungssystem und die Nerven.

Mo 4. Juli, Jungfrau

Aufbauende Kuren und Übungen zur Straffung der Bauchmuskulatur wirken besonders gut. Ballaststoffreiche Nahrung ist zu empfehlen, vor allem Wurzelgemüse wie Karotten, Sellerie, Kohlrüben und Radieschen. Ideal für Setzarbeiten im Garten oder zum Umtopfen, denn alles wurzelt gut an. Zeit zum Aufräumen, für Behördenwege und finanzielle Angelegenheiten.

Di 5. Juli, Jungfrau

Der Mond wirkt auf Verdauungsorgane, Bauchspeicheldrüse und Milz. Wohltuendes für diese Bereiche wirkt doppelt günstig, bei üppigen Speisen treten Verdauungsprobleme häufiger auf. Sammeln Sie Kräuter, die auf den Magen-Darm-Trakt wirken: Wegwarte, Löwenzahnwurzel oder Artischockenblätter. Gute Zeit für Gartenarbeiten, zum Säen, Pflanzen und Verpflanzen.

Mi 6. Juli, Waage

Pflegende Gesichtsmasken oder Massagen mit gewebe-straffenden Ölen wirken jetzt sehr effizient. Wechseln Sie nach dem Schwimmen rasch Ihre Badesachen, um Erkältungen der Harnwege vorzubeugen. Brokkoli, Artischocken sowie kaltgepresste Bio-Öle empfiehlt die Mondküche. Zeit zum Ausgehen, für kleine Geschenke oder eine Liebeserklärung.

Do 7. Juli, Waage

Die Augen sind nun lichtempfindlicher, Sonnenbrillen bieten Schutz vor aggressiver UV-Strahlung. Übungen zur Stabilisierung des Gleichgewichts sind sehr nützlich, sie können die Gefahr von Stürzen verringern. Ungünstig zum Früchte einkochen, ideal zum Backen – der Kuchen wird sehr flaumig. Zeit zum Malen und Musizieren. Blumen für die Vase duften gut.

Fr 8. Juli, Skorpion

Sehr früh am Morgen gelten noch die Waage-Empfehlungen, später beeinflusst der Mond die Geschlechtsorgane und das Immunsystem. Schwangere brauchen Schonung. Sitzbäder und Arzneien gegen Frauenbeschwerden wirken jetzt optimal. Günstige Zeit, um Heilkräuter zu sammeln, wie Schafgarbe, Salbei, Hirtentäschel oder Frauenmantel. Alle Pflanzen gut gießen.

Sa 9. Juli, Skorpion

Skorpion ist ein Wasserzeichen, Therapien die mit diesem Element zu tun haben, sind jetzt effizienter. Das gilt für Güsse und Wickel wie auch für Wassersport, Gymnastik im Wasser und Schwimmen. Vermeiden Sie Unterkühlungen, die Harnwege sind sensibler. Man kann Blattgemüse säen oder pflanzen, Obst und Gemüse weder einlagern noch konservieren.

So 10. Juli, Skorpion

Mit Beckenbodengymnastik und autogenem Training sollten Sie den Tag beginnen. Bald schon tritt der Schütze auf den Plan und beeinflusst Oberschenkel und Venen. Eiweißreiche Kost, Fruchtgemüse und Obst – so lautet die Empfehlung für die mondbewusste Küche. Sie sollten allerdings wissen, wo und wie der Sonntagsbraten gelebt hat. Guter Tag für Ausflüge.

Mo 11. Juli, Schütze

Kräftigendes ist sehr effizient, dies gilt auch für Strategien zur Stärkung des Immunsystems. Planbare Operationen im Bereich von Oberschenkel, Hüfte und Venen sollten einige Tage verschoben werden. Ideal zum Backen und Früchte einkochen. Fruchtgemüse wie Melanzani oder Kohlrüben ernten, Honig schleudern und Wintergetreide anbauen. Alles trocknet gut.

Di 12. Juli, Schütze

Am Vormittag gelten noch die Schütze-Empfehlungen dann erreicht der Mond den Steinbock. Heilkräuter pflücken, denn kurz vor dem Vollmond entfalten sie ihre optimale Wirksamkeit. Beinwell wirkt schmerzlindernd auf Gelenke und Knochen, Brennnessel-Umschläge (mit heißem Wasser übergossen, zehn Minuten ziehen lassen) helfen gegen geschwollene Knie.

Mi 13. Juli, Steinbock

VOLLMOND: In keiner anderen Phase sind die Impulse des Mondes so deutlich zu spüren. Wer sensibel ist, schläft unruhig, so mancher ist gereizt und übellaunig. In der Partnerschaft kann diese Phase auch mit leidenschaftlichen Gefühlen verbunden sein. Ideal für sportliche Wettkämpfe, für die intensive Hautpflege und für einen Fasttag ohne feste Nahrung. Pflanzen düngen.

Do 14. Juli, Steinbock

Der Morgen eignet sich für die Hauthaar- und Nagelpflege. Am Vormittag kommt bereits der Wassermann ins Spiel, er beeinflusst Unterschenkel und Venen. Venenbeschwerden kann man durch regelmäßiges Laufen weitgehend verhindern, gleichzeitig hält man so die Beine in Form und erhöht die Spannkraft. Gut für Malerarbeiten. Thymian und Lindenblüten sammeln.

Fr 15. Juli, Wassermann

Haare tönen oder färben, der Effekt hält nun länger als üblich. Öle und Fette werden gut verwertet, achten Sie auf Bio-Qualität. Blütengemüse sind jetzt zu empfehlen, sowohl als Beilage als auch als Hauptgericht, z. B.: gratinierter Karfiol. Zeit zum Backen, Aufräumen und Reinigen von glatten Flächen, wie Fenstern oder Fliesen. Ideal für Ausflüge und kleine Feiern.

Sa 16. Juli, Wassermann

Wenn Sie ein wenig abspecken möchten, werden Sie dabei vom Mond unterstützt. Der Körper trennt sich jetzt leichter von überflüssigen Pölsterchen. Morgens gelten noch die Wassermann-Empfehlungen, dann kommt der Mond zu den Fischen und sensibilisiert das Lymphsystem und die Füße. Fußbäder und Lymphdrainagen sind danach doppelt effizient. Pflanzen gießen!

So 17. Juli, Fische

Seien Sie nett zu Ihren geplagten Füßen und verwöhnen Sie Ihre „Treterlein“ mit einem entspannenden Fußbad und etwas Balsam. Barfuß zu laufen ist gesund und sinnvoll, es kommt dem Effekt einer Reflexzonenmassage sehr nahe. Alkohol und Nikotin wirken jetzt noch ungünstiger. Mein Menütipp: gebratener Fisch, Spinat und Kartoffeln, dazu knackiger Salat.

Mo 18. Juli, Fische

Heilbäder zeigen bessere Wirkung, ebenso Wasserkuren und Wassergymnastik. Putz- und Reinigungsarbeiten gelingen am Vormittag gut und gehen leichter von der Hand. Später erreicht der Mond den Widder, der seine Kräfte im Körper auf Augen, Kopf und Nase richtet. Kopfschmerzen oder Migräne können leichter auftreten, meiden Sie auslösende Faktoren.

Di 19. Juli, Widder

Man hat verstärkt Lust auf Sport, Spiel und Abenteuer. Kopf- und Nackenmassagen sind sehr effizient. Eiweißhaltige Lebensmittel, Fruchtgemüse, Beeren und Obst sind zu empfehlen, bei Fleisch sollten Sie Maß halten, Ihrer Gesundheit und unserer Umwelt zuliebe. Gute Zeit zum Backen! Jetzt Fenster putzen, Betten und Matratzen lüften, den Rasen mähen und Heu ernten!

Mi 20. Juli, Widder

Gesichtsmassagen sind eine bewährte Antifaltentherapie, die Massage der Ohrläppchen, eine Form der Akupressur, stimuliert alle Organe. Augentrost-Kompressen helfen bei Übermüdung und geröteten Augen. Pflanzen im Garten mit einer Schachtelhalm-Brühe vor Schädlingen und Pilzerkrankungen schützen. Alte Stöcke der Himbeersträucher ausschneiden.

Do 21. Juli, Stier

Der abnehmende Mond leitet aus und reinigt. Kosmetische Behandlungen im Hals-, Nasen- Dekolleté- und Nackenbereich sind besonders effizient. Unerwünschten Haarwuchs auszupfen oder epilieren, Küchengeräte entkalken, Staub wischen und Teppiche klopfen. Heilkräuter wie Distelwurzel und Beinwell sammeln. Zeit für einen Ausflug oder ein Essen zu zweit.

Fr 22. Juli, Stier

Die Mondkräfte wirken auf Kiefer, Zähne, Hals, Schilddrüse und Ohren, diese Bereiche sind nun sensibler als sonst. Der Speiseplan sollte Wurzelgemüse bevorzugen Kartoffeln, Karotten, Radieschen oder Rettiche. Auch im Garten kann man nun Wurzelgemüse anpflanzen. Gut zum Staubwischen oder -saugen. Der Stier denkt gemeinhin sachlich, sparsam und praktisch.

Sa 23. Juli, Zwillinge

Frische Luft und Bewegung in der Natur sind Labsal für Körper und Seele. Ein Haarschnitt bringt Fülle und regt das Wachstum an. KöchInnen, die sich am Mond orientieren, setzen nun auf Brokkoli oder andere Blütengemüse sowie Salate, die mit kaltgepressten Ölen aus biologischer Produktion mariniert werden. Blumen und rankende Gewächse setzen.

So 24. Juli, Zwillinge

Spaziergänge, Wanderungen oder eine Radpartie – nützen Sie diesen Sonntag, um Energie und frische Luft zu tanken. Diverse Atemübungen, Schultergymnastik, Massagen der Arme und das Krafttraining mit Hanteln sind sehr effizient. Ein geeigneter Tag für gesellige Anlässe, Familientreffen und den Austausch von Neuigkeiten, für kleine Ausflüge und ein Picknick.

Mo 25. Juli, Zwillinge

Ideal für ein Krafttraining, das die Muskulatur der Arme und Schultern stärkt, man kann damit Komplikationen im Bewegungsapparat vorbeugen. Glatte Flächen, Glas, Fliesen, Fenster oder Bildschirme lassen sich gut reinigen, der Effekt hält etwas länger. Der Zwilling-Mond ist kommunikativ und bewegungshungrig, Zeit für Ausflüge, Reisen, Sport und Partys.

Di 26. Juli, Krebs

Krebs ist ein Wasserzeichen – packen Sie die Badehose ein und ab in den See oder ins Freibad. Trinken Sie ausreichend Wasser und Tee, es heißt, Krebs im abnehmenden Mond „gut ausgeschwemmt“. Biologisch produzierte Teigwaren und Blattgemüse sollten heute und morgen auf den Tisch kommen. Ein Tipp: Quiche mit Buchweizenteig, Spinat- und Rucolafüllung.

Mi 27. Juli, Krebs

Wasserkuren und Kneippgüsse wirken günstiger. Magen, Leber und Galle sind sensibler als sonst, vernünftiger Umgang mit Alkohol und fettarme Speisen sind zu empfehlen. Bei Verdauungsproblemen können Leberwickel oder ein entspannendes Bad Wunder wirken. Feuchte Reinigungsarbeiten gelingen gut. Problemflecken lassen sich leichter entfernen.

Do 28. Juli, Krebs

NEUMOND: Der Tag ist ideal für alle Entspannungsübungen, zum Fasten und um sein Leben zu verändern. Sei es, dass man schlechte Gewohnheiten aufgibt oder seine Umgebung wechselt. Neubeginne in jeder Hinsicht sind vom Mond begünstigt. Ideal zum Unkraut jäten, Zäune reparieren, um kranke Bäume zurückzuschneiden und Wurzeln von Heilkräutern auszugraben.

Fr 29. Juli, Löwe

Gut für den Haarschnitt, es wächst schnell und kräftig nach. Kuren, die das Haar stärken, z. B. Birkenextrakte, sind effizienter. Der Blutkreislauf ist aktiver, günstig für alle Arten von Sport. Überanstrengungen sollten Sie vermeiden. Gut zum Backen, Obst und Früchte schmecken frisch gepflückt nun besonders gut, sollten aber rasch verzehrt oder verarbeitet werden.

Sa 30. Juli, Löwe

Ein paar gymnastische Übungen am Morgen garantieren einen schwungvollen Start in den Tag. Übungen, die den Rücken stärken, sind nun besonders wirksam. Guter Tag zum Backen! Obst und Früchte sind sehr saftig, schmecken besonders gut, sind aber nicht lange haltbar und sollten rasch verzehrt oder verarbeitet werden. Man kann Rasen ansäen und Fruchtpflanzen setzen.

So 31. Juli, Jungfrau

Aufbauende Kuren sowie Übungen zur Straffung der Bauchmuskulatur sind nun zielführend. Ballaststoffreich sollte Ihr Menüplan sein, Wurzelgemüse wie Karotten, Sellerie, Kohlrüben, Rote Rüben und Radieschen haben jetzt Vorrang. Zu empfehlen sind Rohkostmischungen mit Roten Rüben, Äpfeln und Karotten. Ideal für Setzarbeiten, zum Ordnen und Aufräumen.