Die sozialrechtliche Absicherung von Kunstschaffenden ist in der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung. Um Künstler in der freien Szene zu unterstützen, beteiligt sich das Land Oberösterreich ab sofort am IG (Interessensgemeinschaft, Anm.)-Netz der IG Freie Theaterarbeit.

OÖ. Als Beitrag zur besseren sozialen Absicherung von Künstlern im Bereich der darstellenden Kunst beteiligt sich das Land Oberösterreich ab sofort am IG-Netz der IG Freie Theaterarbeit. Das gibt jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bekannt.

„Mit diesem Schritt wollen wir zeigen, dass die Verbesserung der sozialen Lage und Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern der freien Szene ein wichtiges Thema ist, zu dem wir auch vonseiten des Landes einen Beitrag leisten wollen. Ich bin überzeugt, dass die Beteiligung Oberösterreichs am IG-Netz langfristig einer besseren sozialrechtlichen Absicherung von Kunstschaffenden dient", führt der Landeshauptmann aus.

Bundesförderung ist nun keine Voraussetzung mehr

Das IG-Netz wurde 1991 gegründet, um sozialversicherungsrechtlich sichere Anstellungen von Künstlern der freien Theaterszene voranzubringen. Während bisher jedoch nur jene oberösterreichischen Gruppen gefördert werden konnten, die auch der Bund unterstützte, können nun auch freie Theatergruppen ohne Bundesförderung um Unterstützung ansuchen. 2018 wurden rund 42.800 Euro an oberösterreichische Theatergruppen der freien Szene ausgezahlt.