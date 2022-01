LINDGRABEN. Erna Weghofer feierte kürzlich mit der Familie und mit Freunden ihren 60. Geburtstag. Im Namen der ÖVP und des Dorfsautanzteams gratulierte Werner Gradwohl mit einem Geschenk.

Die Jubilarin ist in zahlreichen Vereinen, wie im Verschönerungsverein, in der Evanggelischen Tochtergemeinde Lindgraben und übt in der örtlichen ÖVP die Funktion der Kassierin aus. Zudem ist sie seit vielen Jahren Obfrau der Sozialstation Kobersdorf.